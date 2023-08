Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht mit Traktor in Weimar

Weimar (ots)

Auf Freitag gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Jenaer Straße in Weimar ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Traktors und eines Radfahrers. Hier überholte auf Höhe der EJBW der Traktor den Radfahrer in Fahrtrichtung stadtauswärts. Vor einer dort befindlichen Verkehrsinsel musste dieser wieder einscheren und touchierte mit dem am Heck angebrachten Schneidwerkzeug den Radfahrer, der dadurch zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Anschließend setzte der Traktor seine Fahrt fort und konnte auch durch die eingesetzten Beamten nicht mehr festgestellt werden. Der Traktor hatte die Farbe Grün und das Schneidwerkzeug war rot. Der Fahrer wird als ca. 30 Jahre, männlich und dunkelhaarig beschrieben. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

