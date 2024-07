POL-S: 16-Jährigen bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte sind am Montag (22.07.2024) in zwei Wohnungen in einem Wohngebäude an der Forststraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten zwischen 10.00 Uhr und 15.35 Uhr über die offenstehende Haustüre in das Gebäude und brachen zwei Wohnungstüren auf. In beiden Wohnungen durchsuchten die Diebe sämtliche Räume. Die genaue Schadenshöhe und ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand weiterer ...

mehr