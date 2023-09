LPI-SHL: Einbruch in Firma

Suhl (ots) - Am 08.09.2023 wurde in den Vormittagsstunden ein Pkw Renault, welcher in der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Zella-Mehliser Industriestraße geparkt war, mit einem Stein schwer beschädigt. Unbekannte warfen mit einem ca. 3 kg schweren Stein die Frontscheibe ein, wobei der Stein bis auf das Dach des Pkw rutschte. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl ...

