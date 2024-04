POL-OL: +++ Apen: Festnahme nach Ladendiebstahl +++

Oldenburg (ots) - Nach einem Einbruch in der vergangenen Nacht in ein Gebäude in der Maastrichter Straße konnte die Polizei noch am Einsatzort einen Tatverdächtigen stellen. Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurden Beamte des Streifendienstes zu einem Einbruch in Geschäftsräume in der Maastrichter Straße gerufen. Die ersten Polizisten konnten noch vor Ort eine dunkel gekleidete Person erblicken, die ...

mehr