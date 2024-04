Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Mühlenhofsweg wurden die Beamten am Mittwochmorgen gerufen. Demnach drangen in der Nacht zuvor bisher Unbekannte in das Haus ein, indem sie eine Terassentür aufbrachen.

Aus dem Haus konnten die Täter anschließend mit einer geringen Summe an Bargeld entkommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat, diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (451456)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell