Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Präventionsstand der Polizei anlässlich des Informationstages "Hallo Fahrrad"

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland ist mit Beamtinnen und Beamten unter anderem der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle und der Verkehrssicherheitsberatung am 14.04.2024 von 12.00h bis 18.00h ebenfalls an der Veranstaltung "Hallo Fahrrad" beteiligt.

Der Ausstellungsstand mit einem Präventionsanhänger wird an der Stirnseite des Verwaltungsgerichtes am Schloßplatz zu finden sein. Hier erhalten Bürgerinnen und Bürger unter anderem Informationen, Hinweise und Tipps zur verkehrssicheren Teilnahme am Straßenverkehr.

Anlässlich der bereits in der letzten Woche in den Medien veröffentlichen Kampagne des LKA Niedersachen zum Thema "Protect your Bike" erhalten Interessierte auch Hinweise und Tipps zur Sicherung von Fahrrädern, Pedelecs und E-Rollern vor Diebstahl. Zusätzlich werden dazu auch die bereits bekannten und kostenfreien Fahrradregistrierungen angeboten und durchgeführt.

Die Beamtinnen und Beamten freuen sich bereits vorab über ein reges Interesse aller Bürgerinnen und Bürger und halten auch Broschüren und Informationen zu sonstigen polizeilichen Themen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell