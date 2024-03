Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach mehreren Diebstählen in Köln - Bundespolizei nimmt Tatverdächtige fest

Köln (ots)

Am 22. März soll ein 43-jähriger Rumäne in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs zwei Flaschen Parfüm entwendet haben. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann fest. Auch ein 26-jähriger Marokkaner wurde nach einem Diebstahl eines Rucksacks sowie eines Mobiltelefons im Zug gestellt und festgenommen. Ähnliches wie in dem Fall des Rumänen ereignete sich am 24. März, wo eine 25-jährige Deutsche in derselben Parfümerie zwei Duftflaschen gestohlen haben soll. Hier klickten ebenfalls die Handschellen.

Freitag: Um 20:31 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den 43-Jährigen, wie er zwei Flaschen aus dem Regal entnahm, in seiner Jackentasche verstaute und im Anschluss das Geschäft wieder verließ, ohne diese zu bezahlen. Die Schadenshöhe belief sich auf 139,98 Euro. Zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen nahmen die Bundespolizisten den Rumänen fest und führten ihn zunächst der Dienststelle, im weiteren Verlauf dann dem Polizeigewahrsam, zu. Er musste sich wegen des Diebstahls vor einem Richter verantworten und wartet nun in der Justizvollzugsanstalt auf sein Urteil.

Am selben Tag um 22:00 Uhr wurden die Beamten erneut zu einem Diebstahl gerufen. Ein 26-jähriger Marokkaner hatte in einem Zug einen Rucksack samt Inhalt sowie ein Mobiltelefon entwendet (Schadenshöhe: 3220,00EUR). Ein Mitarbeiter des Zuges stellte den Mann und zog die Bundespolizei hinzu. Bei einer Durchsuchung konnten die Polizisten neben dem Stehlgut eine fremde Kreditkarte auffinden. Weiterhin lagen gegen den 26-Jährigen eine Festnahme der Zentralen Ausländerbehörde Bamberg und drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Bamberg und Nürnberg-Fürth vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde auch er dem Polizeigewahrsam zugeführt und nach Vorführung bei einem Richter in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Sonntag: Um 17:28 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einer Parfümerie über die Videoüberwachung eine 25-Jährige, wie sie zwei Parfümflaschen (Wert: 356,00 Euro) aus dem Regal entnahm und in ihre Einkaufstasche steckte. Die hinzugerufenen Beamten der Bundespolizei führten die Deutsche dem Bundespolizeirevier Köln zu, um ihre Identität feststellen zu können. Im Anschluss nahmen sie die 25-Jährige fest und beanzeigten sie wegen Diebstahls. Ein Richter oder eine Richterin muss nun über den Sachverhalt urteilen.

