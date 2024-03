Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle gegen dreifach Gesuchten

Dortmund (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (24. März) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann fest. Mehrere Staatsanwaltschaften ließen bereits nach ihm fahnden.

Gegen 14:45 Uhr wurde ein 21-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest/ Rumänien am Flughafen Dortmund vorstellig. Er händigte den Beamten seine rumänische Identitätskarte aus. Überprüfungen ergaben, dass der Mann gleich dreimal per Haftbefehl gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück schrieb den rumänischen Staatsangehörigen aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zur Fahndung aus. Das Amtsgericht Emden verurteilte den jungen Mann in der Vergangenheit wegen des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Da der Mann jedoch die auferlegten Auflagen nicht erfüllte, musste er nun eine sofortige Zahlung leisten.

Der Verurteilte konnte eine Haftstrafe umgehen, indem er die Gesamtsumme in Höhe von 1.250 Euro vor Ort beglich.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell