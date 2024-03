Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Gesuchte Männer haben sich gestellt

Münster/Rheine (ots)

Die per Öffentlichkeitsfahndung gesuchten unbekannten Täter einer gefährlichen Körperverletzung im Bahnhof Rheine sind identifiziert.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5741915

Einer der Gesuchten hat sich nur kurz nach der Veröffentlichung der Fahndung in den Medien telefonisch bei der Bundespolizei gemeldet.

Gemeinsam mit dem zweiten Beschuldigten suchte er noch am selben Tag die Polizeistation in Rheine auf.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 22. März 2024 wird hiermit zurückgezogen.

Die Bundespolizei bedankt sich bei den Medien für die Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahndungsfotos zu löschen sind und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, verbreitet werden dürfen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell