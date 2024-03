Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Wer kennt diese Männer?

Münster/Rheine (ots)

Nach einem Gewaltdelikt im Bahnhof Rheine hat das Amtsgericht Münster die Öffentlichkeitsfahndung nach zwei bislang unbekannten Tätern angeordnet.

Die unbekannten Täter werden beschuldigt, am 18. November 2023 gegen 16:30 Uhr im Hauptbahnhof Rheine gemeinschaftlich einen 24-jährigen Mann angegriffen und ins Gesicht geschlagen zu haben.

Zuvor nutzte der Geschädigte, wie auch die unbekannten Täter, einen Zug von Münster nach Rheine

Kurz nach dem Einstieg des Geschädigten am Hauptbahnhof Münster kam es bereits zu einer Begegnung zwischen diesem und den unbekannten Tätern. Der Geschädigte half einer Frau, welche beim Einstieg in den Reisezug gefallen war. Daraufhin sprachen ihn die Unbekannten an und forderten ihn auf, die Frau nicht anzufassen. Ohne weiter darauf einzugehen, setzte sich der Helfer in den Zug.

Unmittelbar nach dem Ausstieg in Rheine erfolgte dann der Angriff der beiden Unbekannten. Anschließend flüchteten sie vom Bahnsteig. Das Opfer erlitt durch die Schläge Verletzungen im Gesicht.

Laut Beschluss des Amtsgerichtes Münster werden die gesicherten Fotos der Unbekannten aus der Videoüberwachungsanlage für die Öffentlichkeitsfahndung unter folgendem Link zur Verfügung gestellt:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_20_2024.html

Die Bundespolizeiinspektion Münster ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fragt in diesem Zusammenhang:

Wer kennt diese Männer? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Münster unter der Telefonnummer 0251/97437-0 entgegen. Alternativ werden unter der kosten-freien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell