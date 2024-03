BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle - ein Haftbefehl wegen Handel mit Betäubungsmitteln

Dortmund (ots) - Am gestrigen Sonntagnachmittag (24. März) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann fest. Mehrere Staatsanwaltschaften ließen bereits nach ihm fahnden. Gegen 14:45 Uhr wurde ein 21-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest/ Rumänien am Flughafen Dortmund vorstellig. Er händigte den Beamten ...

mehr