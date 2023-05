Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Parken kollidiert

Weimar (ots)

Auf dem Kundenparkplatz des Netto-Supermarktes in der Buttelstedter Straße wollte gegen 19:00 Uhr ein Pkw-Fahrer in eine freie Parkbucht einfahren. Dabei fuhr er in einem zu engen Bogen und kollidierte mit einem bereits geparkten Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher suchte im Anschluss selbstständig im Markt nach dem Geschädigten.

