Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Diebesgut bei Personenkontrolle im Bahnhof Rheine

Rheine (ots)

Am Samstag (23. März) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bahnhof Rheine Diebesgut im Wert von über 2000 Euro sichergestellt.

Die Beamten bestreiften den Bahnhof Rheine als ihnen ein Mann entgegenkam, der beim Erkennen der Streife seine Laufrichtung änderte und versuchte die Örtlichkeit schnellen Schrittes zu verlassen.

Die Einsatzkräfte stoppten und kontrollierten den Mann daraufhin. Da er sich nicht zweifelsfrei ausweisen konnte, wurden er nach Ausweispapieren durchsucht.

Einen Ausweis wurde zwar nicht gefunden, allerdings befanden sich in den beiden Rucksäcken des Mannes vier Mobiltelefone, drei Jacken und diverse Sportbekleidung. Zum größten Teil befanden sich noch die Original-Verkaufsetiketten an den Gegenständen. Die Bildschirmschoner der aufgefundenen Mobiltelefone zeigten zudem das Logo eines großen Bekleidungsunternehmens an.

Auf Nachfrage, konnte der 34-jährige Mann aus Schöppingen keine Kaufbelege vorlegen. Auch konnte er nicht erklären, warum er im Besitz von vier Firmenhandys war.

Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass sämtliche Gegenstände aus einem Bekleidungsgeschäft und aus einem Sportgeschäft in der Innenstadt gestohlen wurden. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf über 2000 Euro.

Gegen den marokkanischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell