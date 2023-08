Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe brechen in Mehrfamilienhäuser ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord /-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Montag bis Mittwoch (21. bis 23.08.2023) in zwei Wohnungen an der Birkenwaldstraße und der Teinacher Straße eingebrochen. An der Birkenwaldstraße drückten die Täter zwischen 12.00 Uhr am Montag und 03.00 Uhr am Dienstag mutmaßlich ein gekipptes Fenster auf und durchwühlten anschließend die Schränke. Sie erbeuteten eine Herrenhandtasche sowie einen Rucksack, in dem sich ein Ledergeldbeutel mit persönlichen Dokumenten sowie Bargeld befanden. An der Teinacher Straße gelangten die Täter am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr durch die Balkontür in die Wohnung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem ein Tablet sowie diverse Schmuckstücke. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

