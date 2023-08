POL-S: Mutmaßliche Schussabgabe - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (21.08.2023) einen 58-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Dorotheenstraße zwei Geldbeutel aus einem Fahrzeug gestohlen zu haben. Der Besitzer eines weißen Mercedes-Benz stellte diesen am Sonntag (20.08.2023) gegen 15.00 Uhr in der Dorotheenstraße ab. Als er am Montag gegen 09.00 Uhr zu ...

mehr