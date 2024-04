Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt

Oldenburg (ots)

Nach einem Einbruch in der vergangenen Nacht in ein Gebäude in der Maastrichter Straße konnte die Polizei noch am Einsatzort einen Tatverdächtigen stellen.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurden Beamte des Streifendienstes zu einem Einbruch in Geschäftsräume in der Maastrichter Straße gerufen. Die ersten Polizisten konnten noch vor Ort eine dunkel gekleidete Person erblicken, die unmittelbar wegrannte.

Die beiden Beamten konnten die Verfolgung des Mannes aufnehmen und diesen wenig später stellen. Gegenüber den Polizisten stritt der 37-jährige jede Beteiligung an einem möglichen Einbruch ab, wurde aber vorerst für die weiteren Ermittlungen zu einer Polizeidienststelle gebracht welche er anschließend verlassen konnte.

Bei einer anschließenden Absuche der Geschäftsräume stellte eine Streife eine eingeschlagene Scheibe fest, über die mutmaßlich das Gebäude betreten wurde. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Gegen den 37-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahles ein. (460236)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell