POL-S: Mehrere Autos von Baugerüst beschädigt

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte haben am Montagabend (22.07.2024) im Bereich der Haltestelle Am Sportpark einen unbekannten Gegenstand auf eine fahrende Stadtbahn der Linie U13 Richtung Förich geworfen. Fahrgäste bemerkten gegen 18.50 Uhr, wie Unbekannte einen Gegenstand auf die Stadtbahn warfen und hierbei eine Scheibe zu Bruch ging. Ein Fahrgast verständigte den Stadtbahnfahrer, der daraufhin die Stadtbahn an ...

