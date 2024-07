POL Schwaben Nord: Fahrraddiebstähle - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (02.07.2024) griffen bislang unbekannte Männer einen 40-jährigen Mann in der Donauwörther Straße an und verletzten ihn schwer. Der 40-jährige Mann trat gegen 23.00 Uhr gegen ein Auto, welches an einem Autokorso teilnahm. Daraufhin stiegen mehrere, bislang unbekannte Männer aus dem Auto und schlugen auf den 40-Jährigen ein. Anschließend fuhren die Unbekannten mit ihrem Auto ...

