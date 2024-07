POL Schwaben Nord: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Die Polizei stellte ein bereits im März 2024 in der Waibelstraße entwendeten Lexus in Zusammenarbeit mit polnischen Behörden sicher. Die Polizei nahm drei Männer fest. Der Besitzer stellte sein Auto der Marke Lexus im März in der Waibelstraße ab. Er bemerkte am nächsten Tag, dass das Auto von einem unbekannten Täter entwendet wurde. Polizeiliche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit ...

mehr