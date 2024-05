POL-SE: Schenefeld (Kreis PI) - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet - Mann raucht während der Fahrt einen Joint - Frau fährt wiederholt ohne Fahrerlaubnis

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagmorgen (02.05.2024) ist es zwischen 09.10 Uhr und 10.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus der Wedeler Chaussee gekommen. Nach erster Einschätzung wurde der Täter bei der Tatausführung gestört und flüchtete. Lediglich eine Stunde waren die Bewohner nicht im Haus. In dieser Zeit hatte sich ein Täter gewaltsam Zutritt ...

mehr