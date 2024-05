POL-SE: Moorrege - Täter wurde bei Einbruchstat gestört und flüchtete ohne Beute

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagabend (02.05.2024) ist es zwischen 19.45 Uhr und 21.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fahltskamp gekommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten Schubladen und Schränke. Hierbei erbeuteten der oder die Täter Bargeld und ...

