POL-SE: Elmshorn - Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus - Brandursache bisher unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagmittag (02.05.2024) ist es zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Dammstücken gekommen, bei dem ein BMW in den Eingangsbereich der Filiale gefahren ist und erheblichen Sachschaden verursachte. Gegen 12:10 Uhr beschleunigte ein ...

