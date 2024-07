Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gestohlenes Auto in Polen sichergestellt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Die Polizei stellte ein bereits im März 2024 in der Waibelstraße entwendeten Lexus in Zusammenarbeit mit polnischen Behörden sicher. Die Polizei nahm drei Männer fest. Der Besitzer stellte sein Auto der Marke Lexus im März in der Waibelstraße ab. Er bemerkte am nächsten Tag, dass das Auto von einem unbekannten Täter entwendet wurde. Polizeiliche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit polnischen Behörden führten nun zur Sicherstellung des Autos in Polen und der Festnahme von drei Männern im Alter von 28, 38 und 40 Jahren. Das Auto hatte einen mittleren fünfstelligen Wert. Die Polizei stellte das Auto in Polen in einem teilzerlegten Zustand sicher. Die Männer erwartet nun ein Verfahren wegen schweren Bandendiebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell