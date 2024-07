Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Wasserschaden an Schule - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum vom vergangenen Freitag (28.06.2024), 12.00 Uhr bis Sonntag (30.06.2024), 13.00 Uhr manipulierte ein bislang unbekannter Täter eine Toilette in der Kriemhildenstraße und verursachte so hohen Sachschaden. Der bislang unbekannte Täter beschädigte in der öffentlichen Schule eine Toilette. Das Wasser konnte so im genannten Zeitraum durchgehend fließen und breitete sich über mehrere Stockwerke aus. Den ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Polizei Augsburg Mitte hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2110 entgegen.

