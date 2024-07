POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Geisterradler verursacht Unfall

Augsburg (ots) - Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (01.07.2024), 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller der Marke Aprilia in schwarz in der Ahornstraße. Der Roller hat einen mittleren vierstelligen Wert. Die Polizei Augsburg 5 ermittelt gegen den bislang unbekannten Täter und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr