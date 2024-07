Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Frau greift Polizeibeamten an

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (01.07.2024) wurde eine alkoholisierte Frau aus der Hochfeldstraße unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht, wo sie die Beamten angriff. Eine Zeugin rief die Polizei gegen 15.00 Uhr in die Hochfeldstraße zu einer Frau mit einer schweren Verletzung, die sich nicht behandeln lassen wollte. Die 43-Jährige war aufgrund der Schwere der Verletzung behandlungspflichtig und wurde unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus verhielt sich die 43-Jährige aggressiv, schlug nach den Beamten und beleidigte sie. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Beleidigung.

