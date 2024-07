Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Jugendliche bringen sich selbst in Lebensgefahr

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (01.07.2024) hielt sich ein Jugendlicher und ein Kind in einem Baustellenbereich in der Äußeren Uferstraße auf und brachten sich dort selbst in Lebensgefahr. Der 14-Jährige und die 13-Jährige entfernten gegen 19.00 Uhr mehrere Absperrgitter der Baustelle und balancierten im Anschluss auf Metallstangen über fließendem Gewässer. Ein Sturz ins Wasser wäre aufgrund der dort laufenden Turbinen tödlich gewesen, weshalb sie kurzzeitig abgeschaltet werden mussten. Die Polizei wurde verständigt. Die Polizei nahm den Jugendlichen und das Kind im Rahmen einer Fahndung in Gewahrsam. Sie wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

