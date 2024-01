POL-PDLD: Bellheim - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Landau (ots) - Am 25.01.2024 wurde der Polizei Landau eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen gemeldet, welche sich in der Ostbahnstraße in Höhe des Ostparks zugetragen haben soll. Vor Ort konnte der 34-jährige Geschädigte angetroffen werden. Dieser war alkoholisiert und gab an, dass drei minderjährige Personen ohne ersichtlichen Grund auf ihn ...

mehr