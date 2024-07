Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (02.07.2024) griffen bislang unbekannte Männer einen 40-jährigen Mann in der Donauwörther Straße an und verletzten ihn schwer. Der 40-jährige Mann trat gegen 23.00 Uhr gegen ein Auto, welches an einem Autokorso teilnahm. Daraufhin stiegen mehrere, bislang unbekannte Männer aus dem Auto und schlugen auf den 40-Jährigen ein. Anschließend fuhren die Unbekannten mit ihrem Auto davon. Einer der unbekannten Männer kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 35 Jahre, 175cm, rotes T-Shirt Der 40-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.

