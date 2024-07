Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Ford Mondeo gestohlen

Wettringen (ots)

Am Mittwoch (03.07.) gegen 06.30 Uhr hat ein Bewohner der Kleiststraße festgestellt, dass sein Auto in der Nacht gestohlen wurde. Er hatte den schwarzen Ford Mondeo, mit dem amtlichen Kennzeichen ST-W 2409 am Vorabend in der Hofeinfahrt des Wohnhauses geparkt und verschlossen. Am Morgen war das Fahrzeug nicht mehr da. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Diebstahl des oben beschriebenen Autos machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ochtrup unter 02553/9356-4155 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell