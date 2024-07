POL-ST: Dreierwale: Fahndungslage der Polizei. Unbekannte Personen flüchten und lassen Pkw zurück

Lotte, Westerkappeln (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Montag (01.07.) und Dienstag (02.07.) in Lotte und in Westerkappeln die Glasscheiben von Bushaltehäuschen beschädigt. Betroffen waren die Haltestellen "Bahnhof" in Wersen und "Friedhof" in Westerkappeln. An Beiden wurde jeweils eine Glasscheibe komplett zerstört. Über die genauen Schadenshöhen können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet ...

