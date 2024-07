Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Veranstaltung zum Thema "Ablenkung am Steuer"

Steinfurt (ots)

Ablenkung am Steuer - das ist wohl jedem schon mal passiert. Egal ob im Auto oder auf dem Fahrrad.

Damit das in Zukunft nicht mehr der Fall ist, gibt es am Samstag (06.07.) in Ibbenbüren auf dem Neumarkt eine Infoveranstaltung der Kreispolizeibehörde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR). In der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr werden den Besuchern verschiedenste Informationen rund um das Thema "Ablenkung am Steuer" gegeben. Es besteht dabei auch die Möglichkeit, sich an verschiedenen Mitmachaktionen zu beteiligen, wie zum Beispiel einem Pedelec-Simulator.

Der DVR hat im Rahmen des Bundländerpakets 2024 insgesamt 5 Kreispolizeibehörden für diese verkehrspräventive Veranstaltung ausgewählt. Darunter ist auch die Kreispolizeibehörde Steinfurt.

Die Polizei Steinfurt würde sich freuen, viele Menschen am Samstag auf dem Neumarkt begrüßen zu dürfen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell