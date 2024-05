Polizei Aachen

POL-AC: PoliTour 2024 - Polizei Aachen lädt wieder zur Motorradtour ein

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Motorradfans lieben sie: die kurvigen Strecken in der Eifel. Um Motorradfahrende auf die besonders kurvenreichen Eifelstrecken vorzubereiten und andere wichtige Tipps zum Motorradfahren zu vermitteln, lädt die Polizei Aachen am 25. Mai 2024 in der Zeit von 9 bis 16 Uhr wieder zur begleiteten Motorrad-Tour durch die Eifel ein. Ob langjähriger Fahrer, Neuling oder Wiedereinsteiger: Jeder ist herzlich willkommen!

Die Tour ist rund 120 Kilometer lang, in deren Verlauf zwei Stationen angefahren werden. An der ersten Station werden häufig auftretende Unfallursachen besprochen und Präventionstipps gegeben. An der zweiten Station wird es unter anderem eine Übung für Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Motorradunfällen geben. Außerdem gibt es Tipps zur richtigen Bekleidung und der Airbag für Motorradfahrerinnen und -fahrer wird vorgestellt.

Die unterschiedlichen Themengebiete sollen den Motorradfahrerinnen und -fahrern die Gefahren im Straßenverkehr nachhaltig bewusst machen und Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Gefahrensituationen vermitteln. Im Vordergrund stehen aber das Motorradfahren in der Gruppe und der Austausch untereinander.

Anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen: unter Angabe des vollständigen Namens und Ihres Alters, der E-Mail-Adresse, der Mobilnummer und des Hubraums des genutzten Motorrads (politourac.aachen@polizei.nrw.de).

Jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin ist verpflichtet, einen Haftungsausschluss zu unterzeichnen. Wir bitten um Verständnis, dass die Teilnehmerzahl an diesem Tag begrenzt ist. Sie bekommen sowohl im Falle einer Zu- als auch einer Absage eine Rückmeldung per E-Mail. Wir bitten Sie, vor dem Absenden der Bewerbung darauf zu achten, dass alle benötigten Daten vollständig sind, da die Bewerbung erst dann berücksichtigt werden kann. (Rückfragen zur "PoliTour" bitte ebenfalls an die oben genannte Mailadresse.)

