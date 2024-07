Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Bushaltestellen beschädigt

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter haben in Mettingen an zwei Bushaltestellen die Glaselemente zerstört. Mitarbeiter des Bauhofs entdeckten am Dienstag (02.07.) gegen 11.00 Uhr, dass an der Haltestelle Lage, im Bereich des Kreisverkehrs Recker Straße / Tüöttenstraße / Schniederbergstraße, zwei Glaselemente an der Rückseite des dortigen Unterstands zerstört worden waren. Am Mittwoch (03.07.) stellten sie dann gegen 11.00 Uhr fest, dass auch an der Haltestelle Ostweg auf der Westerkappelner Straße, in Höhe Brookweg, die zwei rückwärtigen Glaselemente zerstört wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Wache ein Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

