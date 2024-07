Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Greven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (04.07.) im hinteren Bereich eines Firmenparkpatz an der Bismarckstraße gekommen. Ein 13-jähriger Grevener fuhr gegen 07.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bonhoefferstraße in Richtung Bismarckstraße. In Höhe des dortigen Firmen-Parkplatz wollte in diesem Moment die 45-jährige Fahrerin eines Opel Corsa mit ihrem Wagen nach links in eine Parkbucht fahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Der 13-jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Ibbenbürener Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

