Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden aus einem an der Röntgenstraße geparkten weißen Ford Fiesta ein Laptop, ein Rucksack sowie die Bankkarte des Fahrers gestohlen. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Wertsachen sollten weder vermeintlich "versteckt", noch offen sichtbar im Fahrzeug liegen gelassen werden. Das gilt auch bei kurzen Abwesenheiten, zum Beispiel für den Spaziergang im Wald oder für eine Tasse Kaffee im nächsten Café.

In der Polizei-Statistik stehen seit Donnerstag weitere vier klassische Taschendiebstähle. In zwei Fällen liegt die Tatzeit bereits einige Tage zurück. Einer 58-jährigen Frau wurde am Donnerstag zwischen 15.20 und 15.30 Uhr in einem Modegeschäft am Alten Rathausplatz die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen. Um ein Kleidungsstück anzuprobieren, hatte die Frau ihre Tasche kurz auf den Boden gestellt. Gegen 16.15 Uhr wurde einer 68-jährigen Frau in der Fußgängerzone die Geldbörse aus der Tasche entwendet.

Eine 73-jährige Frau meldete am Donnerstag, dass ihr bereits am Freitag vergangener Woche in einem Discounter Im Wiesengrund die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen worden sei. Eine 77-Jährige zog am Dienstag Geld aus einem Automaten an der Turmstraße. In dem Gedränge habe ihr jemand in die Handtasche gegriffen und das Portemonnaie herausgezogen.

Die Polizei mahnt weiter dringend zur Vorsicht vor Taschendieben! Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper verwahrt werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Wenn es passiert ist, sollten Betroffene möglichst schnell reagieren, ihre Bank über gestohlene Karten informieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. (cris)

