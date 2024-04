Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zweimal Drogenverdacht an Kontrollstelle

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizei in Rockenhausen hat am Montag während einer Kontrollstelle in der Alsenzstraße gleich zwei Fahrten unter Drogeneinfluss zur Anzeige gebracht.

Gegen 13 Uhr wurden bei einem 32-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest konnte nicht durchgeführt werden. Um 13:45 Uhr wurden bei der Kontrolle eines 25-jährigen Transporter-Fahrers aus Kaiserslautern ebenfalls Anhaltspunkte für einen Drogeneinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein präventiv sichergestellt.

Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen sie mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zumindest im zweiten Fall wird dann auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. Beim Konsum harter Drogen erfolgt regelmäßig ein Entzug der Fahrerlaubnis.

Im Rahmen der knapp zweistündigen Kontrollstelle wurde weiterhin ein PKW festgestellt, dessen Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen erloschen sein dürfte. Bei einem weiteren Fahrzeug war die Fälligkeit der Hauptuntersuchung bereits über vier Monate überschritten und drei Personen führten ihren Führerschein oder die Zulassungsbescheinigung nicht mit. |pirok

