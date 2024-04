POL-PDKL: Motorradfahrer schwer verletzt

Rockenhausen (ots) - Am Freitagmorgen zwischen 07.55 Uhr und 08.10 Uhr kam es in der Luitpoldstraße in Rockenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort in Längsaufstellung geparkter grauer VW EOS mit ROK-Kennzeichen wurde offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ...

