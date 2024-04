Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Kusel (ots)

Gegen 06:15 Uhr wird die Polizei Kusel über ein verunfallten grauen 3er BMW in der Landschaftsstraße in Kenntnis gesetzt. Das Fahrzeug hat in der Straße eine Hausmauer, sowie einen Begrenzungsposten touchiert und kam kurz vor einer Gaststätte zum Stehen. Ein Fahrer wäre augenscheinlich nicht mehr vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Eigentümer in der Nacht seinen Fahrzeugschlüssel in einer Gaststätte verloren. Der unbekannte Finder hat dies ausgenutzt und anschließend das Fahrzeug im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:15 Uhr unberechtigt geführt und die vor Ort festgestellten Schäden verursacht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000,-EUR. Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern derzeit noch an. Zeugen, welche Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter 06381/919-0 telefonisch oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.|pikus

