Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schulbus streift Lkw

Bild-Infos

Download

Münchweiler an der Alsenz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr kam es in Münchweiler an der Alsenz zum einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses. Der Bus befuhr die K 40 in Fahrtrichtung Gonbach, als er kurz vor dem Bahnübergang an einem geparkten Baustellen-Lkw vorbeifahren wollte. Hierbei hatte der Fahrer mutmaßlich die Maße seines Busses nicht ganz im Blick und streifte das stehende Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Der Bus war zur Unfallzeit mit ca. 25 Schulkindern besetzt. Es wurde niemand verletzt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell