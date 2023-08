Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Speicher (ots)

Am Montag, 19.07.2023, kam es zwischen 09:35 Uhr und 10:10 Uhr in der Bahnhofstraße in Speicher zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW Mercedes. Dieser war zum Tatzeitpunkt an der Straße gegenüber einer Zahnarztpraxis geparkt und wurde dort augenscheinlich mit einen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Auch wenn der Tatzeitraum schon etwas zurück liegt werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel: 06561-96850, zu wenden.

