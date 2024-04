POL-PDKL: Zugang zur Polizeiinspektion eingeschränkt

Aschbach (ots) - Alkoholisierter Randalierer nach Widerstand in Fachklinik eingeliefert. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Polizei über einen randalierenden Mann in seiner Wohnung informiert. Beim Eintreffen der Streife befand sich dieser außerhalb des Anwesens an einer Bushaltestelle. Gegenüber den eingesetzten Beamten wurde er sofort aggressiv und beleidigte diese. Weiterhin war er psychisch ...

mehr