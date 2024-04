Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: nach Unfall geflüchtet

Bedesbach (ots)

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr. Der 64-jährige Geschädigte hatte seinen Opel Astra in der Hauptstraße am Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Frontstoßstange. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet daher um Hinweise: Wer kann Angaben machen, die zur Ermittlung des Verursachers führen können? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06381/919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell