Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stühle vor Bäckerei gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Drei Personen zogen in der Nacht zu Montag in der Innenstadt die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Grund hierfür: Die Männer trugen Stühle durch die Fackelstraße. Als sie den Streifenwagen sahen, ließen sie die Sitzgelegenheiten fallen und liefen davon. Es gelang den Beamten, die Flüchtigen in der Königstraße einzuholen und zu kontrollieren. Wie sich herausstellte, stammten die Stühle von einer Bäckerei aus der Straße "Am Altenhof". Die Männer erhielten einen Platzverweis und müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

