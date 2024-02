Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel und Handys während Gottesdienst gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Langfinger trieben am Sonntagmorgen in den Räumen einer Freikirche am Adolph-Kolping-Platz ihr Unwesen. Mehrere Gemeindemitglieder meldeten, dass jemand in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr zwei Geldbörsen und zwei Mobiltelefone aus einem Nebenraum entwendete. In den Geldbeuteln befanden sich Ausweisdokumente, Bankkarten und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

