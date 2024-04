Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tag der offenen Tür bei der Polizei

Landstuhl (ots)

Die Polizei Landstuhl lädt am Sonntag (28. April) zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 Uhr bis 17 Uhr erwartet die Besucher der Polizeiinspektion in der Bahnstraße 54 ein buntes Programm: Von der Besichtigung der Dienststelle über Vorführungen der Polizeipuppenbühne bis hin zur Vorstellung eines Funkstreifenwagens mit elektronischem Antrieb, des Polizeihubschraubers oder Einsatzmitteln der US-Militärpolizei wird für große und kleine Besucher viel geboten. Schülerinnen und Schülern, die sich für den Polizeiberuf interessieren, stehen Einstellungsberater Rede und Antwort. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In der Anlage finden Sie die offizielle Einladung und den Programm-Flyer. |pilan

