Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Vandalismus - Geschädigte gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr kam es am Dienstagmorgen in der Straße "Obermühle" beinahe zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Täter hatte einen größeren Betonblock mitten auf die Fahrbahn gelegt und damit absichtlich ein Verkehrshindernis geschaffen. Nur durch starkes Abbremsen gelang es einem Autofahrer eine Kollision zu verhindern, so dass es nicht zum Schadenseintritt kam. Durch eine Polizeistreife konnte im Nahbereich ein junger Mann als Tatverdächtiger festgestellt werden, der die Tat auch einräumte. Knapp fünf Stunden später wurden an der Bushaltestelle des Schulzentrums drei beschädigte Glasscheiben gemeldet. Der Hinweis einer Zeugin begründete erneut einen Verdacht gegen den Tatverdächtigen des gefährlichen Eingriffs vom Morgen. Dieser wurde an einer Bushaltestelle in der Kreuznacher Straße angetroffen und räumte auch die Sachbeschädigungen an der Bushaltestelle ein.

Aufgrund vorliegender Zeugenangaben ist nicht auszuschließen, dass durch die zerberstenden Glasscheiben auch Beschädigungen an vorbeifahrenden Fahrzeugen entstanden sein könnten. Etwaige Geschädigte werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 bei der Polizei in Rockenhausen zu melden. |pirok

