POL-PDKL: 68-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmorgen wurde eine 68-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 401 leicht verletzt. Eine andere Autofahrerin übersah das in Richtung Lohnsfeld fahrende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug der 68-Jährigen, als sie die Landesstraße aus Richtung Gonbach kommend in Richtung Alsenbrück-Langmeil überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. |pirok

