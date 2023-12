POL-HH: 231213-2. Überlast, Überlänge und unzureichende Sicherung - Großkontrolle des Schwerlastverkehrs an der BAB 1 durchgeführt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 01.10.2023, 22:29 Uhr; Tatort: Hamburg-Sasel, Saseler Chaussee Vor gut zwei Monaten ist ein 24-jähriger Mann an einer Shisha-Bar in Sasel durch Schüsse tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze konnte bereits drei Tage später verhaftet werden und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Am Montagabend ist nun ein mutmaßlicher ...

