Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Acht Reifen und Felgen an Neuwagen entwendet

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden bei einem ansässigen Autohändler in der Daimlerstraße die Reifen und Felgen an zwei Neuwagen abmontiert. Die Fahrzeuge wurden sodann mittels Backsteinen aufgebockt zurückgelassen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Sollten im vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Landstuhler Industriegebiet gemacht worden sein, so bittet die Polizei Landstuhl um Hinweise unter der Tel-Nr.: 06371-8050.|pilan-wi

